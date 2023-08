Verdachte op heterdaad betrapt voor drugsdealen

Amersfoort - Op 28 augustus zagen agenten een bekende drugsdealer lopen, in de binnenstad van Amersfoort. Nadat zij hem volgden, zagen de agenten een mogelijke drugsoverdracht. Hierop greep de politie in. De drugsdealer had zojuist inderdaad cocaïne verkocht en werd daarop op heterdaad aangehouden.