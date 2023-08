Auto’s bekrast in Kessel, veroorzaker vergoedt schade

Social media

Via social media en via de buurt-whatsappgroep werden beelden gedeeld waarop de mogelijke verdachte zichtbaar in beeld was. Buurtbewoners herkenden de verdachte. Het zou gaan om een inwoner van het dorp.

Onrust

De filmpjes zorgden voor veel ophef in de buurt. De politie riep in een eerder bericht op om de betreffende filmpjes niet verder openbaar te maken. Alleen justitie en de politie mogen beelden van beveiligingscamera’s of smartphones online zetten met als doel een dader op te sporen. Particulieren mogen dit wettelijk gezien niet doen. In Nederland ben je pas een dader als de rechter je heeft veroordeeld. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Door iemand open en bloot op het internet te zetten of filmbeelden op social media te plaatsen, wordt diegene eigenlijk al veroordeeld voordat de rechter überhaupt naar het dossier en het voorval heeft kunnen kijken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de persoon die op de filmpjes herkenbaar in beeld is. Deze persoon heeft in een gesprek met de politie verklaard dat hij zichzelf herkent op de beelden maar dat hij zich door omstandigheden van het voorval niets meer kan herinneren.

Reparatie

Hij heeft aangegeven de schade die mogelijk door hem veroorzaakt is, te vergoeden. Hij wil alle benadeelden die melding gemaakt hebben bij de politie schadeloos stellen. In goed overleg met politie, justitie en benadeelden is besloten dat de autobezitters wiens auto bekrast is, de schade kunnen laten repareren op kosten van de veroorzaker.