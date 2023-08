Gewelddadige overval postbezorger Jan van Schaffelaarplantsoen

Rond 20.20 uur bellen alerte getuigen de politie wanneer ze zien dat een postbezorger wordt overvallen. Kort daarvoor rijdt deze postbezorger over het Jan van Schaffelaarplantsoen en hoort een vreemd geluid aan zijn bestelbus. Hij stapt uit om te kijken of hij iets ziet aan zijn bus. Op het moment dat hij aan de achterzijde van de bus staat, komen vier mannen uit de richting van het viaduct op hem af. Eén van deze mannen opent de deur aan de voorzijde van de bus en pakt verschillende spullen. De andere drie omsingelen ondertussen de postbezorger en er ontstaat een dreigende situatie. Vervolgens wordt de postbezorger geschopt en geslagen. Uiteindelijk slaan de mannen op de vlucht, maar het slachtoffer laat het er niet bij zitten. Hij besluit achter ze aan te rennen. Gealarmeerde agenten zijn snel ter plaatse en kunnen op aanwijzing van de bezorger direct één verdachte aanhouden. Kort hierna wordt ook een tweede verdachte aangehouden. Helaas weten de andere mannen te ontkomen. De gestolen spullen treffen agenten wel bij een zoekactie aan. De postbezorger raakt licht gewond bij de overval.

Signalement gezochte verdachten

De recherche onderzoekt deze ernstige zaak. Van de twee ontkomen verdachten is een signalement bekend:

Verdachte 3:

-Man

-Licht getinte huidskleur

-Ongeveer 35 jaar oud

-1.80 meter lang

-Kort haar

-Witte pullover

Verdachte 4:

-Man

-Licht getinte huidskleur

-Ongeveer 35 jaar oud

-Ongeveer 1.80 meter lang

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van deze overval. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

BVH Nr 2023196527