Politie zoekt getuigen van woningoverval Rotterdam

Rond 10.35 uur drong de dader de woning binnen, waarna hij de bewoonster overmeesterde. Na enkele minuten ging hij er zonder buit vandoor, het slachtoffer overstuur, maar ongedeerd achterlatend. De man was in het zwart gekleed en droeg een zwart petje.



Bel de politie

Wie de overval heeft zien gebeuren of de dader ervoor of erna heeft gezien, wordt gevraagd contact met de politie te leggen. Ook camerabeelden zijn zeer welkom. Dat kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.