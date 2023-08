Twee mannen gezocht voor overval juwelier Oostzeedijk Beneden

Rond 14.00 uur kwamen twee mannen de winkel binnen, waarna ze twee medewerkers overmeesterden. Onder bedreiging van een wapen werden ze gedwongen om de overvallers buit mee te geven. Na enkele minuten verlieten de overvallers de winkel met buit en lieten ze de slachtoffers flink geschrokken, maar ongedeerd achter. De verdachten vluchtten in een auto. Eén van de mannen droeg een witte blouse; de andere man was geheel in het zwart gekleed.

U kunt ons helpen

De politie doet onderzoek en is op zoek naar de twee mannen. U kunt ons hierbij helpen. Heeft u de overval zien gebeuren of de daders voor of na het incident gezien? Neem dan contact op met de politie. Ook camerabeelden zijn zeer welkom. Contact opnemen kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.