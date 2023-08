Aanrijding met gewonden in Koningsbosch

Gewond

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen werd in de auto een persoon aangetroffen op de bijrijdersplaats. Deze persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Hij is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuige

Een ooggetuige wist te vertellen dat hij kort na de aanrijding drie personen had zien wegrennen. Terwijl de hulpdiensten bezig waren met de afhandeling van de aanrijding meldden zich op de plaats van de aanrijding twee personen. Een persoon gaf aan de bestuurder van de auto te zijn geweest. Van deze persoon is een alchol- en drugstest afgenomen De drugtest bleek positief waarop hij is aangehouden. Van hem is een bloedproef afgenomen. Ook de andere persoon is ter plaatse aangehouden. Later in de ochtend is ook de derde inzittende aangehouden.

Verdachten

De aangehouden verdachten zijn mannen van 19, 25 en 28 jaar oud en komen allemaal uit Rotterdam.

Zij worden onder andere verdacht van het veroorzaken van een aanrijding met letsel, danwel het verlaten van de plaats van de aanrijding en het rijden onder invloed.

Onderzoek

De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.