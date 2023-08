Agent lost waarschuwingsschot na achtervolging in Oudehaske

Wanneer een agent op 3 augustus rond 21:50 uur in Oudehaske bij de Hoge Bouwen een voertuig ziet rijden dat hij wil controleren, besluiten de agent een stopteken te geven. De bestuurder negeert het stopteken en gaat er op hoge snelheid vandoor. Daarop zetten agenten de achtervolging in. De auto raakt van de weg, maar de bestuurder stapt uit de auto en vlucht te voet, waarop de agent te voet de achtervolging inzet. Een agent lost een waarschuwingsschot, waarna de verdachte even tot stilstand lijkt te komen. Toch besluit de verdachte het weer op een lopen te zetten. Na een volgende waarschuwing neemt de agent het besluit neemt om het stroomstootwapen in te zetten. Hierna kon de verdachte worden aangehouden. De verdachte is een 33-jarige man uit Gemeente de Fryske Marren en hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en rijden met een ongeldig rijbewijs.

Bij het gebruiken van het vuurwapen door politieagenten wordt dit gebruik achteraf altijd getoetst. Ook in deze situatie zal dit worden bekeken.