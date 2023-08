Getuigen gezocht van explosie bij bedrijfspand aan de Fruitweg

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een explosie bij een bedrijfspand, een autoverkoopbedrijf aan de Fruitweg. Agenten troffen bij dit bedrijf een enorme schade aan. De brokstukken lagen op de trambaan en verschillende ruiten waren gesneuveld. Ook zat er een gat in de gevel van het pand. Direct is een plaats delict opgestart en heeft ook de brandweer een onderzoek ingesteld. Verder doen de forensische opsporing, een teamleider explosieven verkenner (TEV) en rechercheurs onderzoek naar de toedracht van deze explosie.

Was u getuige?

De politie is dringend op zoek naar getuigen. Woont u, of was u in de buurt van de Fruitweg in de nacht van 3 op 4 augustus en heeft u iets verdachts gezien? Bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Heeft u foto's en/of filmopnames van het incident of heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.