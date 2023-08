Amsterdammer (24) aangehouden voor explosie in Rotterdam

Amsterdam/Rotterdam - De politie hield vanmorgen een 24-jarige Amsterdammer aan voor betrokkenheid bij een explosie die gepleegd is op 12 december 2022 aan de Struikheide in Rotterdam. Grondig onderzoek leidde naar de man. Hij werd vanmorgen door het Arrestatie Team in zijn woning in Amsterdam aangehouden.