Mogelijke explosie voorkomen door oplettende melder

Bron foto: Nieuws op Beeld

Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) deden onderzoek. De tas met inhoud is meegenomen naar een veilige plek en daar tot ontploffing gebracht. Gezien de inhoud van de tas is het erg aannemelijk dat deze oplettende melder een explosie of erger heeft kunnen voorkomen. Ziet u iets verdachts en vertrouwt u het niet? Bel altijd 112.

Melden kan ook anoniem of vertrouwelijk

Sommige mensen vinden het spannend om te melden, dat kan zijn uit angst. Maar maak dan gebruik van M. of van het Team Criminele Inlichtingen. Dat is een afdeling getraind in het afschermen van informanten. Zij zijn getraind om op onopvallende wijze informatie in te winnen en de tipgever zo te beschermen dat niemand erachter komt dat hij of zij heeft getipt.