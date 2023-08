Twee aanhoudingen bij productielocatie synthetische drugs in woning

De politie heeft samen met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onder leiding van de Rechter-Commissaris de zoeking in de woning en het tuinhuis vrijdag voortgezet. Er zijn daarbij onder meer grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van synthetische drugs. Naast een hoeveelheid verdovende middelen werd ook een vuurwapen met munitie in beslag genomen. Het onderzoek op locatie is op dit moment afgerond. De twee verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten vast voor nader verhoor.