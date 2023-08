23-jarige vrouw zwaargewond na steekincident

Wormer - Donderdagmiddag is rond 16.00 uur een 23-jarige vrouw uit Wormer zwaargewond geraakt bij een steekincident in een winkel in de Wormerse Faunastraat. Vrijwel direct kon er een 21-jarige vrouw uit Wormer als verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is een werkneemster van de winkel.