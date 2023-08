Man overleden na schietincident voor café

Ambulancepersoneel, politie en omstanders hebben medische spoedhulp verleend aan de gewonden. Dit heeft niet kunnen beletten dat één zwaargewonde, een 25-jarige man die ingeschreven staat in Alkmaar, in het ziekenhuis aan zijn schotverwondingen is overleden. Zijn naaste familie is op de hoogte van zijn overlijden.

De andere zwaargewonde man is opgenomen in het ziekenhuis. De lichtgewonde man, die op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis was gegaan, kon na medische behandeling huiswaarts.

De politie heeft getuigen verhoord en is op de plaats van het schieten nog steeds bezig met een technisch sporenonderzoek. Hierbij zijn onder meer diverse hulzen aangetroffen.

Naar verluidt is de verdachte na het schieten weggerend in de richting van het Willemsoord. Hij voldoet aan het volgende signalement:

Man, leeftijd ongeveer 25 jaar, 1.75 meter lang, normaal postuur, lichte huidskleur, gemillimeterd haar en stoppelbaardje, zwarte kleding, trainingspak, zwarte pet. Zijn identiteit is bij de politie bekend.

Heeft u informatie waar deze verdachte zich bevindt? Bel dan onmiddellijk 112. De man is gevaarlijk en mogelijk in het bezit van een vuurwapen.

Heeft u beelden van het incident of van de vluchtrichting, deelt u die svp met de politie via onderstaand formulier onder vermelding van 2023167515.

Ook worden getuigen van het daadwerkelijke incident en van de vluchtroute opgeroepen zich te melden via 0900-8844.

2023167515