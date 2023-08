Getuigen gezocht steekincident Delft

Agenten ontvingen rond 05:13 uur een melding van een mishandeling. Toen zij daar aan kwamen, troffen zij een zwaar gewonde man aan en startten direct met hulpverlening. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, de politie onderzoekt het incident. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.

Getuigen

Heeft u iets gezien of gehoord van het incident of de aanloop naar het incident, of heeft u beelden van de omgeving Peperstraat waar mogelijk iets opvallends op te zien is? Neem dan direct contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook beelden of informatie delen via het onderstaande tipformulier.