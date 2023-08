Politie houdt verdachte aan na steekincident Celebeslaan in Zwijndrecht

Omstreeks drie uur in de nacht kreeg de politie een melding binnen van een steekincident aan de Celebeslaan in Zwijndrecht. Een 42-jarige man raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een 39-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Het incident vond op straat plaats na een ruzie in de relationele sfeer.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het incident en spreekt hiervoor graag getuigen die meer hebben gezien of gehoord. Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u imeer informatie? Geef het door via de onderstaande opties.