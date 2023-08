Persoon gestoken bij poging tot beroving in Roermond

De verwondingen bleken uiteindelijk mee te vallen. De twee verdachten zijn direct weggerend. Het gaat om twee Engelssprekende mannen, beide met zwarte broeken aan en donker haar. Een van de verdachten heeft een lichtgrijs trainingspak aan en een petje op. Meer informatie is te lezen in dit gezocht-item.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar dit incident en roept omstanders en getuigen op beelden en informatie te delen. Heeft u camerabeelden, was u getuige of heeft u meer informatie? Deel dit dan met ons. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onze website.