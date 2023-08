Politie zoekt verdachte na steekincident Schoklandstraat in Hoogeveen

Looproute

Vandaag doen wij onderzoek in de buurt en bekijken we beschikbare camerabeelden. Ook zijn we op zoek naar getuigen die het conflict aan de Schoklandstraat in Hoogeveen hebben gezien of gehoord, of mensen uit de omgeving die camerabeelden hebben waarop rond middernacht een groep jonge mannen op te zien is. We vermoeden dat de groep zich vanaf de Schoklandstraat richting de wijk Wolfsbos heeft verplaatst over de Wolfsbosstraat.

Contact

Heeft u camerabeelden of was u getuige van het steekincident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Tips doorgeven kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.