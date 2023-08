Doe aangifte van zakkenrollerij tijdens Prideweekend Amsterdam

Contact met de politie

Bent u de afgelopen dagen in Amsterdam geweest en bent u slachtoffer geworden van zakkenrollerij? Doe dan online aangifte via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Of wilt u weten of uw telefoon is aangetroffen bij de aangehouden verdachten? Neem dan contact op met het basisteam Burgwallen van de politie Amsterdam o.v.v. 2023177505. Houd hierbij het serienummer en IMEI-nummer bij de hand. Of vul onderstaand tipformulier in.