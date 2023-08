Getuigen gezocht brand

Om 23:19 uur kreeg de brandweer een melding van een brandalarm in een wooncomplex aan de Bosweg in Monster, de brandweer schaalde op naar grote brand. Een aantal bewoners moesten elders opgevangen worden. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de brand is en of er mogelijk een verband is met andere recente branden in de omgeving.

Getuigen

Als u meer informatie heeft over deze brand of één van de branden die recent in de omgeving van het incident plaats vond, of als u beelden heeft van de omgeving waar op mogelijk iets opvallends te zien is, neem dan contact op met de politie via een van onderstaande contactmogelijkheden.