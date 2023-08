Politie houdt vrouw aan omdat ze portier krabt en slaat

De vrouw werd rond 03.00 uur een café aan de Havermarkt uitgezet door de portier. De waarschijnlijk beschonken vrouw was het daar duidelijk niet mee eens. Toen de portier haar naar buiten probeerde te werken, krapte ze hem in het gezicht. Eenmaal buiten gaf ze hem ook nog een klap in z’n gezicht.

Het slachtoffer en een toegesnelde collegaportier moesten de vrouw in bedwang houden tot de politie er was. Toen agenten de vrouw meenamen bleef ze onophoudelijk schreeuwen en schelden en deed ze moeilijk over het tonen van haar identiteitsbewijs. De vrouw is aangehouden voor mishandeling en het verstoren van de openbare orde. Ze is overgebracht naar het cellencomplex en zit nog vast.