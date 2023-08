Wie weet er meer over een steekincident aan de Riederlaan?

Zondag 6 augustus rond vijf uur in de middag kreeg de politie een melding binnen van een steekincident. Het incident zou hebben plaatsgevonden na een poging beroving aan de Riederlaan. Hierbij is een minderjarige slachtoffer gewond geraakt en vervoerd naar het ziekenhuis. Hij is bij bewustzijn.

De verdachten zijn op de vlucht geslagen. Er is nog veel onduidelijk in deze zaak. De politie is daarom op zoek naar getuigen die meer hebben gezien of gehoord. Ook camerabeelden zijn welkom.