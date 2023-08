Beveiliger heeft handen vol aan belager

De beveiliger wilde de verdachte rond 23.15 uur aanspreken toen deze zich op een afgesloten terrein aan de Zuid-Oostsingel bevond. De man uit Tholen ging er te voet vandoor, waarop de beveiliger de achtervolging inzette. Op de Antwerpseweg belandde het tweetal op de grond en mishandelde de verdachte de beveiliger, hij beet en sloeg en probeerde de beveiliger in het gezicht te spugen. Omstanders schoten te hulp en de politie werd gewaarschuwd. Toen agenten ter plaatse kwamen hadden ze moeite om de gewelddadige verdachte te overmeesteren. De verdachte is uiteindelijk overgebracht naar het politiebureau. Het vermoeden bestaat dat hij ook nog enkele goederen had gestolen van het afgesloten terrein. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.