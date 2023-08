Drie mannen aangehouden voor straatroof

Zondag 6 augustus werd een 18-jarige Tilburger aan de Hoefstraat rond 16.00 uur mishandeld en beroofd door drie mannen. Daarbij werd een E-sigaret buitgemaakt. Een uur na deze beroving hielden agenten een eerste verdachte aan. De 18-jarige Tilburger werd elders in Tilburg aangehouden. Later op de avond kon een eveneens 18-jarige Tilburger ook in Tilburg worden opgepakt en maandag 7 augustus werd rond 6.00 uur een 17-jarige Tilburger van zijn bed gelicht. De politie heeft de zaak in onderzoek, het slachtoffer heeft aangifte gedaan.