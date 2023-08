Getuigen gezocht woningoverval Zuiderzeepark

Rond 8:10 uur in de ochtend klopt de verdachte aan bij de woning aan het Zuiderzeepark in Amsterdam. De verdachte doet zich voor als pakketbezorger. De bewoner doet nietsvermoedend de deur open en de verdachte dringt zich hardhandig de woning binnen. De bewoner verweert zich en even later vlucht de verdachte zonder buit.

De politie doet onderzoek naar de woningoverval. Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

- Man

- Ongeveer 18 jaar oud

- Slank postuur

- Ongeveer 1,75 meter

- Donkergetinte huidskleur

- Kort gemillimeterd zwart haar

- Rood/Gele jas met een gele capuchon

Getuigen en beelden gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met overval? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld altijd het volgende registratienummer: 2023176098. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Maar ook camerabeelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.