Getuigenoproep gewapende overval Diemen

Overval

Omstreeks 18:40 uur komt één man de winkel binnen en bedreigd vrijwel direct de aanwezige medewerker met een vuurwapen. Onder dreiging van het vuurwapen maakt de overvaller buit en vlucht daarna de winkel uit. Buiten staat een medeverdachte te wachten op een witte scooter en samen rijden ze weg in de richting van Campus Diemen-Zuid. De gealarmeerde politie maken na de overval nog een zoekslag in de omgeving, maar de overvallers worden niet meer aangetroffen. Het slachtoffer kan de mannen als volgt omschrijven:

Signalement

Verdachte 1

Donkere huidskleur

Zwarte kleding

Rode bigshopper tas

Verdachte 2

Donkere huidsleur

Zwarte kleding

Blauwgrijze helm

Specifieke getuigen gezocht

De recherche heeft deze overval in onderzoek en is op zoek naar getuigen en met name naar één specifieke getuige. Deze persoon was tijdens de overval aanwezig in de winkel. De politie heeft helaas deze getuige nog niet kunnen spreken en komt graag in contact. Heeft u iets gezien dat met deze zaak te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Of vul onderstaand tipformulier in.

2023178637