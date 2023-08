Bijna 250 bekeuringen uitgeschreven bij extra verkeerscontroles

De grootste overtreding werd begaan door een bestuurder die 108 kilometer per uur reed op een weg waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. In totaal schreef de politie Pijnacker-Nootdorp bij extra snelheidscontroles in juli 243 boetes uit.

De controles werden gehouden op de Kerkweg, de Oudeweg, de Voorstraat en de Hofweg in Nootdorp, op de Klapwijkseweg, de Westlaan, de Floralaan en de Nieuwkoopseweg in Pijnacker en de Zuidpoldersingel en de Delftsestraatweg in Delfgauw. Daarbij zijn tweeduizend voertuigen gecontroleerd. Bij kleine overschrijdingen zijn bewustwordingsgesprekken gevoerd en bij forsere overtredingen zijn bekeuringen uitgeschreven.

In juni controleerde de politie de snelheid op de Hofweg, de Klapwijkseweg, de Nieuwkoopseweg en de N470 gehouden. Meerdere automobilisten kregen toen een bekeuring omdat zij meer dan twintig kilometer per uur te hard reden binnen de bebouwde kom. Op social media deed de politie toen een oproep aan haar volgers waar zij vonden dat er in de gemeente te snel werd gereden. Daar kwamen tientallen reacties op binnen waar de bovengenoemde locaties het meest werden genoemd.