Drugsvondst na melding verdachte situatie

De politie kreeg maandag 7 augustus 2023 omstreeks 22.15 uur een melding dat op de Distelbeemd twee mannen uit een auto waren gestapt die vervolgens schijnend met een zaklamp een brandgang waren ingegaan. Agenten zagen ter plaatse een jongeman uit een woonhuis komen. Hij gedroeg zich erg nerveus en rook sterk naar hennep. Het bleek een van de mannen te zijn waarover de melding was gedaan. De andere man bleek nog in die woning te zijn.



Ze hadden naar eigen zeggen toestemming van de eigenaar om in die woning te chillen. Vanwege de hennepgeur in combinatie met het feit dat de mannen daar niet woonden werd na overleg met de officier van justitie besloten de woning te betreden. In de woning werden diverse zakken met op drugs gelijkende brokken aangetroffen. Hierna is de rechter-commissaris ter plaatse gekomen om een spoedzoeking te doen. Er zijn drugs onder meer MDMA, ketamine, contant geld en een busje pepperspray in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de drugs.