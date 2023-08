Politie zoekt getuigen beroving

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij fietste over de Vrouwenhoflaan. Hij stopte daar omdat een man hem aansprak. Tijdens het gesprek kwam er nog een tweede man bijstaan die de weg blokkeerde. Hij voelde dat die eerste man een hard voorwerp in zijn zei drukte en hard schreeuwde in een buitenlandse taal. Het slachtoffer heeft vervolgens zijn fiets achtergelaten en is hard weggerend.



Oproep

Heeft u iets gezien van deze beroving. Bel dan met de politie in Roosendaal, via 0900-8844 , vermeld het zaaknummer 202319992