Politie zoekt vanwege mishandeling 19-jarige vrouw inzittenden auto

Vlissingen - De recherche is op zoek de inzittenden van een auto die de nacht van zondag 6 op maandag 7 augustus jl. rond 00.30 uur een 19-jarige vrouw hebben afgezet bij het politiebureau. Die 19-jarige vrouw was kort daarvoor in de omgeving van de burgemeester van Woelderenlaan door een man met een wapen bedreigd en mishandeld. Ze moest haar mobiele telefoon aan haar belager afgeven.