15-jarige aangehouden in Zaandam

Eerder op de dag ontving de politie een melding dat er een groep jeugdigen gezien was met een vuurwapen. Hierdoor waren agenten extra alert op verdachte situaties in de buurt. Op de Dodonaeusstraat zag een agent dat de jongen zich verdacht gedroeg en een tas uit het zicht van de agent probeerde te houden. Toen de agent de jongen benaderde, rende hij er hard vandoor. Hierbij probeerde hij zich te ontdoen van de tas. De agent loste een waarschuwingsschot waarna de jongen besloot niet meer verder te vluchten. In de tas werd een voorwerp aangetroffen dat leek op een echt vuurwapen. De Forensische Opsporing onderzoekt om wat voor een wapen het gaat. Eerder op de dag werd in dezelfde buurt een 17-jarige jongen aangehouden voor het bezit van harddrugs. Of de jongens bij elkaar hoorden wordt onderzocht.

Waarschuwingsschot

Als het nodig is, mag een agent zijn vuurwapen gebruiken bij een aanhouding van iemand die verdacht wordt van een ernstig feit. Het onwettige bezit van een vuurwapen valt onder dergelijke ernstige feiten. Bij het gebruiken van het vuurwapen door politieagenten wordt dit gebruik achteraf altijd getoetst. Ook in deze situatie zal dit worden bekeken.