Aantreffen hennepplantage in woning Geleen

De politie was de hennepkwekerij op het spoor gekomen na tips waarna de wijkagenten een onderzoek instelden. In de woning troffen zij een kwekerij aan met ongeveer 287 planten. Ook werd er 45 kilo aan henneptoppen aangetroffen. Er bleek sprake te zijn van diefstal van stroom. De politie heeft de planten, de henneptoppen en alle kweekapparatuur in beslag genomen en doet verder onderzoek. De bewoonster van het pand zal later de politie als verdachte worden gehoord.

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit, geef het door. Bel dan de politie, 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.