Enorme ravage na explosie sporthal; Amsterdam-West

Rond 05.50 uur horen bewoners in de omgeving van de Johan Huizingalaan meerdere harde knallen. Een vooralsnog onbekend explosief is afgegaan en heeft dusdanige schade veroorzaakt dat de ramen en kozijnen uit het gebouw zijn gesprongen. Ter plaatse hebben agenten de omgeving afgezet en hebben specialisten van Forensische Opsporing (FO) en Teamleider Explosieven verkenning (TEV) onderzoek verricht. Uit onderzoek komt naar voren dat kort voor de explosie een persoon rennend in de richting van het Sierplein is gezien.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek in de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u meer informatie over de toedracht van deze explosie? Weet u meer over de persoon die is weggerend? Dan spreekt de recherche u graag. Neem via onderstaande mogelijkheden contact met ons op. Heeft u beeldmateriaal? Die kunt u uploaden via het tipformulier. Vergeet u alstublieft niet tijdens het telefonisch bellen naar het regionaal servicenummer proces-verbaalnummer PL1300_2023179718 door te geven.