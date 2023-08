Recherche zoekt getuigen van straatroof

De Hagenaar liep die woensdagavond rond 23.55 uur over de Groenteweg in de richting van de Hoefkade toen hij merkte dat twee mannen opvallend in zijn buurt bleven lopen. Op de Herman Costerstraat, ter hoogte van de parkeerplaats naast de laad/los van de Lidl, werd hij aangesproken door de mannen. Deze trokken direct daarna aan zijn tas en sloegen hem. Toen hij viel en op de grond lag werd hij meerdere keren geslagen en geschopt. De mannen zijn er daarna vandoor gegaan met zijn tas. Ze stapten in een (donker) grijze Opel Astra en reden weg via de Groenteweg in de richting va de Fruitweg.

De signalementen van de mannen:

Man 1:

Licht getint

Kort haar

Ongeveer 1.70 m

22 á 23 jaar

North Face jas

Man 2:

Donker getint

Bos haar

Ongeveer 1.70 m

Ongeveer 20 jaar

Zwart trainingspak Nike

Getuige gezocht

De recherche is op zoek naar getuigen die informatie hebben. Mogelijk zijn er mensen die iets van de beroving hebben gezien en/of de auto hebben zien staan op de parkeerplaats bij de Lidl. Of misschien zijn er mensen die de mannen (signalementen) in combinatie met de auto herkennen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de recherche van Den Haag Centrum via 0900 – 8844 of anoniem via 0800- 7000.