Man slaat op de vlucht bij controle, vuurwapen en drugs gevonden na achtervolging

Op dinsdagavond 8 augustus rond 19.00 uur zagen agenten in de wijk Boeimeer een man in een auto rijden die zich verdacht gedroeg. Ze besloten hem ter hoogte van het Graaf Hendrik III plein te controleren. In de auto lag een plastic tasje. Toen een agent vroeg of hij in het tasje mocht kijken, scheurde de verdachte er ineens vandoor. De twee agenten moesten aan de kant springen om niet geraakt te worden

Ze zetten vervolgens de achtervolging in, over de Grote Spie en de Langendijk. De agenten verloren de verdachten even uit het zicht door zijn hoge snelheid, maar een alerte voorbijganger stond druk te gebaren dat de auto de Oranjeboomstraat in was gereden.

Wapen gevonden

Agenten zagen vervolgens de auto aan de Amundsenweg stilstaan. De verdachte stond ernaast. Het leek erop dat hij daar iets over een hek gooide. De man werd in de boeien geslagen en toen de agenten goed keken, leek er aan de andere kant van het hek een wapen te liggen.

Later bleek dat wapen geladen én doorgeladen te zijn. Ook werden er naast het wapen meerdere zakjes met cocaïne gevonden. De man is overgebracht naar het cellencomplex en zit vast.