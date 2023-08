Politie zoekt getuigen van overval op winkel Hulst

De vrouw ging er naar de mislukte overval vandoor op haar fiets. Ze vertrok richting het gemeentehuis. De vrouw is ongeveer 30 jaar oud, zo’n 1.65m meter lang, heeft donkerbruin haar, droeg een zwart shirt met ronde hals en een groene jas/vest en heeft een opvallende tatoeage in haar nek.

De politie is opzoek naar de verdachte, maar is ook opzoek naar getuigen. Mensen die het hebben zien gebeuren of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Ze kunnen zich ook melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.