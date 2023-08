Twee verdachten aangehouden na explosie Leidsestraat

Even na 05.00 uur merkt een alerte getuige op dat het duo zich verdacht gedraagt op de hoek van de Leidsestraat met de Prinsengracht. Hierna ziet de getuige dat de twee naar de horecagelegenheid lopen en ziet hij dat ze iets op de ruit van het pand bevestigen. Nadat de jonge mannen hier klaar mee zijn, rennen zij snel weg. Kort daarna volgt een enorme knal en besluit de getuige het tweetal te volgen. Op aanwijzing van deze getuige kunnen agenten even later de twee verdachten aanhouden en meenemen naar het politiebureau.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt nog steeds graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd onderstaand 2023179710. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaan tipformulier.

De politie is de oplettende melder dankbaar voor zijn alertheid. Zoals u ziet, loont het om in dit soort zaken de politie te alarmeren. Ziet u iets verdachts? Bel dan direct 112 in spoedgevallen of 0900-8844 (geen spoed wel politie).