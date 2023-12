Reactie politie Noord-Nederland op uitspraak rechter na schieten op tractor Heerenveen

Joop de Schepper, plaatsvervangend politiechef Eenheid Noord-Nederland, was aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Ook vrijdag was hij in de rechtbank in Utrecht om het oordeel van de rechtbank aan te horen. Hij reageert namens de politie.

'Het is een spannende en intensieve periode geweest voor de tractorbestuurder en zijn familie maar ook voor onze collega en zijn naaste omgeving. Het heeft grote impact wanneer je je als agent in de rechtbank moet verantwoorden voor een beslissing die je tijdens je werk in een split-second maakt.

Dat politiewerk complex kan zijn, bewijst deze zaak. We doen ons werk in een samenleving waarin gezag steeds vaker ter discussie staat. In een fractie van een seconde moet je in soms buitengewone omstandigheden besluiten hoe je handelt. Je vuurwapen gebruiken is geen lichtvaardig besluit en doe je alleen als je het op dat moment noodzakelijk acht. De agent verklaart dat hij, met de kennis van nu, anders had moeten handelen. Hij heeft dat ook zo aan de tractorbestuurder en zijn familie gezegd.

De uitspraak van vandaag is een pittige; de uitspraak is hoger dan de eis van de officier van justitie. Dat komt behoorlijk binnen omdat er helder wordt gesteld dat er sprake was van poging tot doodslag en er een onvoorwaardelijke straf wordt uitgesproken.

Een objectieve controle op ons optreden is belangrijk. De uitspraak van rechtbank is vandaag klip en klaar. Het optreden van de politie was niet conform de geweldsinstructie en niet subsidiair en proportioneel. Deze uitspraak verdient het dat we die verder bestuderen. Het kan mogelijk gevolgen hebben voor hoe we ons in dergelijke situaties organiseren en hoe we onze mensen instrueren. We willen immers alles in het werk stellen om het risico dat onze medewerkers in een dergelijke situatie terechtkomen zo klein mogelijk te houden. Ik voel die verantwoordelijkheid en vind dan ook dat we hierop moeten reflecteren.

Het is betreurenswaardig dat onze collega in de laatste fase van zijn loopbaan in een dergelijk heftig incident terecht gekomen is. De collega heeft op dit moment ontheffing van werkzaamheden. We gaan met hem in overleg hoe hij het laatste deel van zijn loopbaan gaat invullen.

De betrokken familie en de agent hebben tijdens de zitting aangegeven dat zij hopen dat na de uitspraak de rust voor hen terugkeert. Voor beide partijen is een tijd van bezinning over het oordeel van de rechtbank aangebroken.'