Gezamenlijke vuurwerkactie leidt tot drie aanhoudingen en in beslagname van 600 cobra’s en 19 kilo zwaar professioneel vuurwerk

De politie had informatie binnen gekregen dat meerdere personen zich zouden bezig houden met de handel in professioneel vuurwerk (zwaarste categorie). Daarbij zijn meerdere acties in verschillende plaatsen opgezet waarbij samenwerking centraal stond. In Apeldoorn werden in een voertuig 600 cobra’s aangetroffen. Een minderjarige jongen uit Twello en een 21-jarige man uit Apeldoorn die op dat moment in het voertuig zaten werden aangehouden. In Terwolde deed de politie een inval in een woning. In de schuur op het terrein vond de politie 19 kilo illegaal vuurwerk, waaronder nitraten, vlinders en cobra6. Een minderjarige verdachte uit Terwolde werd hierbij aangehouden. De politie doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Gezamenlijke actie.

Binnen zowel de stedendriehoek (Deventer, Zutphen en Apeldoorn) als binnen Noord- en Oost-Gelderland wordt er nauw samengewerkt om ondermijnende criminaliteit in welke vorm dan ook aan te pakken. Criminelen houden geen rekening met grenzen van basisteams. Daarom wordt er vaak samengewerkt tussen verschillende basisteams om snel te schakelen en waar nodig een gezamenlijke interventie te plegen. Op deze manier geven we criminelen het signaal dat we er alles aan doen om hen zoveel mogelijk te frustreren. Twijfelaars willen we zo op het rechte pad houden. En we laten de samenleving zien dat de overheid er alles aan doet om criminaliteit in hun leefomgeving aan te pakken.

Risico’s

Het opslaan en bewaren van vuurwerk is aan verschillende veiligheidsregels gebonden. Want te veel vuurwerk in bijv. een huis of garage, is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners en omgeving. Zeker als het gaat om vuurwerk dat voor consumenten verboden is.

Vuurwerk dat verboden is voor consumenten, zoals een cobra, is gevaarlijk omdat de explosieve massa flitspoeder bevat. Dit is instabiel en kan zelfs door wrijving of statische elektriciteit tot ontbranding komen. Daarnaast is het vaak massaexplosief, wat inhoudt dat als een stuk vuurwerk ontploft, de rest van het vuurwerk op hetzelfde ontbrandingsmoment meegaat in deze explosie. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Meld opslag vuurwerk

Heb je het idee dat er bij jou in de omgeving vuurwerk ligt opgeslagen, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

