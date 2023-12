Twee bankhelpdeskfraudeurs aangehouden

De 70-jarige vrouw werd maandag 27 november per e-mail benaderd om haar gegevens, waaronder haar naam en bankrekeningnummer, te updaten. Toen het slachtoffer dit had gedaan werd ze twee uur later op de vaste lijn door iemand gebeld die zich voordeed als bankhelpdeskmedewerker. Deze gaf aan dat er malware was aangetroffen op de mobiele telefoon van het slachtoffer en dat men mogelijk grote bedragen van haar rekening wilde halen. Dat kon verholpen worden door de applicatie ‘Anydesk’ te installeren, zodat de medewerker kon meekijken op de telefoon van het slachtoffer. Vervolgens moest het slachtoffer haar telefoon, tablet en pinpas met pincode meegeven aan een koerier die de spullen kwam ophalen zodat de malware verwijderd kon worden. Daarna werd er gepind met de pinpas van het slachtoffer. In de tussentijd kreeg de politie een melding van een verdacht busje in de straat van de woning van het slachtoffer. Een oplettende getuige vertrouwde het niet helemaal en had het kenteken genoteerd. Door verder onderzoek te doen op het kenteken en aan de hand van een uitgebreid signalement kon de politie de volgende dag twee verdachten aanhouden. Bij één van hen werd ook het bankpasje van het slachtoffer aangetroffen.

Verdachte situatie? Bel 112!

Dat het melden van een verdachte situatie zin heeft bewijst bovenstaande voorbeeld. Bij een verdachte situatie mag u altijd 112 bellen. U kent uw buurt het allerbeste en ziet dan ook wanneer er iemand in uw buurt is die er niet thuishoort. Neem kenmerken van verdachte personen en/of voertuigen in u op, noteer ze en bel de politie. Dit soort eenvoudige handelingen kunnen de pakkans enorm vergroten.

Tips om geen slachtoffer te worden van bankmedewerkerfraude

Laat een ‘bankmedewerker’, ‘agent’ of zogenaamde medewerker van een overheidsinstantie nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de ‘medewerker’ dat aan u vraagt. Uw bank, de politie of een overheidsinstantie zal u namelijk nooit vragen om uw geld over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank, de politie of overheidsinstantie. Bel en vraag of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor of het politiebureau bezoeken en uw ervaring delen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Geef geen toegang tot uw computer aan medewerkers of agenten die u bellen en installeer geen software op hun verzoek.

Toets 1 / App downloaden - Soms wordt aan slachtoffers gevraagd het cijfer 1 in te toetsen om te worden doorverbonden met iemand anders. Diegene vraagt vervolgens uw identiteit te verifiëren aan de hand van gegevens. Dit raden wij uiteraard af. Vervolgens wordt soms gezegd dat u uw geld moet ‘veiligstellen’ door het over te maken naar een bepaald rekeningnummer. Ook dit raden wij af aangezien u dit geld dan kwijt bent.

2023549318 AC