Man overleden na ongeval

Het slachtoffer kwam vanuit de richting Kerkeinde gereden en reed in de richting van de Woudrichemsedijk. Door nog onbekende oorzaak is de man ten val gekomen. Daarbij raakt hij ernstig gewond. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten is de man ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Eerste onderzoek wijst uit dat het vermoedelijk om een eenzijdig ongeval gaat.