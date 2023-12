Woninginbraak met afschuwelijke timing in Bureau Brabant

Cuijk – woninginbraak

In de nacht van 13 op 14 juli was er bij een woning aan de Robijnlaan een inbraak met afschuwelijke timing. De 70-jarige bewoonster was kort ervoor weduwe geworden toen drie onbekende mannen haar woning binnendrongen. Dat gebeurde in de nacht voor de uitvaart van haar echtgenoot. Gelukkig logeerden haar zoon en kleinzoon bij mevrouw, want door hún geschreeuw sloegen de daders op de vlucht. De aankomst en vlucht van de daders zijn door een deurbelcamera vastgelegd. Help ons in deze zaak!

Someren – bankhelpdeskfraude

Op donderdag 12 oktober 2023 werd een man uit Someren gebeld door een nepbankmedewerker die aangaf dat hij zijn pinpas en pincode in een envelop moest doen omdat hij slachtoffer was geworden van fraude. Niet veel later stond er natuurlijk iemand bij hem aan de deur. Bij de Geldmaat in Someren werd direct een paar duizend euro’s gepind. We laten beelden zien van de pinner. Wie herkent deze man?

Kijk en help mee! Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 17.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna tot en met dinsdagmiddag regelmatig herhaald. De beelden zijn na de uitzending ook online en op onze social mediakanalen te zien.