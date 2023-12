Man aangehouden bij steekincident

Rond 18 uur kreeg de politie een melding dat er een vrouw (leeftijd en woonplaats nog niet bekend) gewond was geraakt bij een steekincident in een woning. Zij wordt behandeld in het ziekenhuis. Korte tijd later hield de politie de verdachte aan. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.