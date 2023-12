Getuigen gezocht van incident Oliemuldersweg

Het incident zou rond 19:30 uur zijn gebeurd aan de Oliemuldersweg. Drie mannen met bivakmutsen zouden mogelijk onder bedreiging van een wapen geprobeerd hebben een 19-jarige man in een auto te trekken. De mannen zouden het slachtoffer hier ook bij hebben geslagen. Uiteindelijk lukte het de mannen niet, waarna ze er rennend vandoor gingen in de richting van de Hortensialaan. Hierna is direct de politie gebeld. Wij zijn met spoed ter plaatse gekomen. Het is vooralsnog onbekend wat er aan het incident voorafging.

Getuigen en beelden gezocht

Wij doen onderzoek wat er precies aan de Oliemuldersweg is gebeurd en zijn dringend op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren, of misschien zelfs wel hebben gefilmd.

Deel uw informatie

Heeft u informatie voor ons die voor het onderzoek van belang kan zijn? Of heeft u beelden uit de omgeving van de Oliemuldersweg en Hortenisalaan, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam? Neem dan direct contact met ons op. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier op deze pagina gebruiken. Hier kunt u ook beelden uploaden.