Politie onderzoekt steekincident Marktplein Winschoten

Rond 22:55 uur werd de meldkamer gebeld in verband met een steekincident in een woning aan het Marktplein in Winschoten. Agenten en de ambulance kwamen ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, een 56-jarige man uit Groningen. Hij was gewond aan zijn arm. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis en kon ter plaatse worden behandeld aan verwondingen. De aanleiding voor het steekincident is mogelijk een conflict, maar hier doen we nog onderzoek naar.

Nog geen verdachte aangehouden

De dader had de woning bij aankomst van de politie al verlaten en we hebben nog niemand aangehouden. De verdachte zou mogelijk na het steekincident zijn weggerend, samen met een andere man. Het gaat vermoedelijk om twee mannen van rond de 20, ongeveer 1.80 lang.

Getuige geweest of weet u meer? Neem contact met ons op!

Wij hebben gisteravond forensisch onderzoek gedaan en het onderzoek loopt nog steeds. Zo zijn we vandaag op zoek naar camerabeelden en doen we buurtonderzoek. Heeft u iets gezien in de omgeving van het Marktplein wat te maken kan hebben met het steekincident? Of heeft u de mannen weg zien rennen vanaf het Marktplein? Meld dit dan bij ons. Dit kan telefonisch door te bellen met 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het online tipformulier op deze pagina.