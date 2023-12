Man aangehouden na dreigen met vuurwapen

De man had daar een aantal personen bedreigd die aanwezig waren op een feestje. Vervolgens ging hij een pand verderop in de straat binnen. Na onderzoek is de man buiten heterdaad aangehouden.



In zijn woning werd een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. De verdachte is gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft een onderzoek ingesteld.



2023263655