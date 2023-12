Man overleden na auto te water Oostpoortweg

Iets voor 05.00 uur kwam er een melding binnen dat er een voertuig in het water zou liggen bij de Oostpoortweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een passagier was op eigen kracht uit het voertuig geklommen en gered door de brandweer. Vervolgens hebben duikers van de brandweer de bestuurder uit het voertuig gehaald. Beide inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van het voertuig is later aan zijn verwondingen overleden. De identiteit van beide mannen is op dit moment nog niet bekend.

Het leek er even op dat er sprake was van mogelijk meerdere personen in het voertuig. Ook nadat het voertuig met een kraanwagen uit het water werd gehesen, is er nogmaals een groot gebied onder water rond het voertuig doorzocht door de duikers van de brandweer. Hierbij zijn geen andere personen meer aangetroffen.

Onderzoek en getuigen gezocht

Op dit moment is onbekend wat de oorzaak van het ongeval is. Dit onderzoekt de VOA (Verkeers-Ongevallen-Analyse) van de politie. Ook het voertuig is in beslaggenomen en wordt onderzocht.

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie over dit ongeval hebben. Wellicht hebt u camerabeelden uit de omgeving van het ongeval? Als we al met u gesproken heeft dan hoeft u geen contact meer op te nemen. U kunt uw informatie delen via 0900-8844 of door het onderstaande tipformulier in te vullen. Liever anoniem een melding doen? Bel dan met 0800-7000.