Gewonde vrouw na schietpartij en mishandeling in Hoogvliet

Zaterdag op zondagnacht kreeg de politie rond 4.35 uur meerdere meldingen dat er gevochten werd op de Lengweg ter hoogte van de Posweg in Hoogvliet. Ook kwamen meldingen binnen dat er een schot gehoord was. Toen de agenten daar aankwamen, troffen ze een gewonde vrouw van 25 jaar aan. Zij bleek een schotwond te hebben, maar ook flink gewond te zijn aan onder meer haar hoofd. Nadat er direct hulp aan haar verleend is, heeft de ambulance haar vervoerd naar het ziekenhuis.



Vijf aanhoudingen

Vijf mensen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij deze schietpartij/ mishandeling. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam, en drie 24-jarige mannen uit Amsterdam, Spijkenisse en Capelle a/d IJssel. Deze mannen zijn allereerst gehoord als getuigen, waarna zij aangehouden zijn. Zij zitten vast en worden verhoord. Ook is de 25-jarige gewonde vrouw aangehouden. Er is een onderzoek gestart en nog steeds gaande. Momenteel wordt bekeken wat ieders rol is geweest tijdens deze gebeurtenis. Zo worden er camerabeelden uitgekeken en getuigen verhoord. Mogelijk waren nog meerdere andere personen betrokken bij de vechtpartij.



Heeft u informatie of beelden?

Graag maken wij het beeld van die avond compleet, zodat we weten wat er zich tijdens deze nacht heeft afgespeeld. Mogelijk zijn deze personen eerder die avond of nacht aanwezig geweest bij een feest bij het partycentrum aan de Lengweg. Mocht u daar iets gezien hebben? Gefilmd hebben of andere camerabeelden hebben? Of is u op de route tussen het partycentrum en de Lengweg ter hoogte van de Posweg iets opgevallen? Deze informatie kan ons erg helpen. Neemt u dan contact met ons op. Informatie delen kan ook anoniem op 0800-7000.