Man aangehouden voor openbare dronkenschap na melding over steekincident

Bij de politiemeldkamer kwam in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 december 2023 kort voor 04.00 uur een melding binnen dat er iemand was neergestoken op de Markt. Politieagenten waren daar in de buurt en waren heel snel ter plaatse. Ze troffen er een bloedende man aan en probeerden eerste hulp te verlenen. De man was echter heel opstandig en wilde niet meewerken.

Omdat de agenten hem niet konden helpen, terwijl hij wel hulp nodig had, en omdat ze vermoedden dat de man mogelijk onder invloed was van alcohol en/of drugs, hebben ze hem op de grond gelegd en geboeid. Op die manier kon ook de ambulanceverpleegkundige de man veilig onderzoeken en eerste hulp verlenen. Uit dat onderzoek bleek dat de man mee moest naar het ziekenhuis, maar ook dat wilde hij niet. De agenten hebben toen besloten hem aan te houden voor openbare dronkenschap en wederspannigheid. Uiteindelijk is hij per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat er geen sprake is geweest van een steekincident. De man heeft zijn verwondingen vermoedelijk opgelopen doordat hij gevallen is.