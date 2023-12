Politie houdt twee mannen aan na woninginbraak

Kort voor 01.00 uur kwam bij de politie een inbraakmelding binnen van een woning aan de Putseweg. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, zagen ze een man terug de woning in vluchten. Nadat er meerdere politie-eenheden waren gearriveerd, hebben politieagenten de woning doorzocht en daar twee mannen aangetroffen die er niet hoorden te zijn. De mannen, een 31-jarige inwoner van Tilburg en een 56-jarige man uit Roemenië, zijn aangehouden en voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het bureau.

In de woning bleken spullen te zijn vernield. Omdat de meterkast van de woning vernield was en er hierdoor een gevaarlijke situatie was ontstaan, heeft een medewerker van Enexis de stroom afgesloten. Hierdoor hebben meerdere woningen een tijd zonder stroom gezeten.

Het verdachte tweetal heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord.