Politie onderzoekt dodelijk schietincident in appartement Oss

Oss - Het onderzoek naar het dodelijk schietincident zaterdagavond in een appartement aan de Hertewissel in Oss is nog in volle gang. Rechercheurs proberen met het natrekken van sporen, het horen van getuigen en het doen van buurtonderzoek erachter te komen wat er precies gebeurd is in de woning. Alle scenario’s staan nog open. Bij het incident kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven.